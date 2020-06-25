Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl ve Hürrem Sultan açıklaması

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, tam bir Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı. Hayranlarıyla Instagram’da soru-cevap yapan, özellikle Türk takipçilerinin sorularını yanıtlayan rapçi, hergün ortalama 5 bölüm izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cardi B, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem karakteri için şöyle konuştu: "Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi. Bu, bende hayal kırıklığı yaratsa da her gün beş bölüm izliyorum.”

Cardi B, diziyi izlerken Hürrem Sultan karakterinin kendini motive ettiğini de söyledi: “O bana büyük ilham oluyor ve motive ediyor. Tıpkı ona yaptıkları gibi bütün dünya karşımda dururken başım dik yükselmeye devam ediyorum. Hürrem bana özgüven aşıladı…”



