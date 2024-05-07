Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada Zemzem Özdemir adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





