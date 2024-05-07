İYİ Parti'den istifa etmişti... Bahadır Erdem CHP'ye katılıyor: Özgür Özel ile genel merkezde görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Özel, Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret edecek.

ERDEM'İN CHP'YE KATILMASI BEKLENİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi.

Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

"CHP’YE BOMBA TRANSFER"

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"CHP’ye bomba transfer. Bahadır Erdem bu akşam Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Özel, grup toplantısında Bahadır Erdem’e rozetini takıyor. Erdem’in CHP’ye katılıması Erdoğan’ın 'Yeni Anayasa' sürecini köpürtmesi ile paralel görünüyor"

AFYON VE ESKİŞEHİR'E ZİYARET

Öte yandan CHP lideri Özel’in bu hafta perşembe günü Afyonkarahisar, cuma günü Eskişehir belediyelerine ziyaret yapması bekleniyor. Özel’in hafta sonunda da memleketi Manisa’da olacağı kaydedildi.







