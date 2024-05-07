HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

07.05.2024 06:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yaşanan aile katliamı kahretti. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, eşini ve 5 yaşındaki oğlunu vurarak öldürdü. Şirin daha sonra ise aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

Tekirdağ'da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ’daki korkunç olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı.

278a0337-0685-481a-898f-9f455c9103a1

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

ESI-VE-OGLUNU-OLDURUP-INTIHAR-ETTI_50225 (1)

Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

ESI-VE-OGLUNU-OLDURUP-INTIHAR-ETTI_50225 (2)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis evde kapsamlı inceme yaparken, 3 kişinin cansız bedenleri Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu
Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu! Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!
Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! İsmail Saymaz yeni gelişmeyi duyurduBelediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! İsmail Saymaz yeni gelişmeyi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
''Senin matematik hocanın...''

''Senin matematik hocanın...''

Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! "Kalçama jiletle küfür yazdı"

Üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! "Kalçama jiletle küfür yazdı"

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! İsmail Saymaz yeni gelişmeyi duyurdu

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! İsmail Saymaz yeni gelişmeyi duyurdu

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.