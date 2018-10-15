Cardi B, Instagram'da rap yaptı! Olay oldu

Mevzu kıvrımlarını sergilemek ya da kendi reklamını yapmak olunca Cardi B asla utangaçlık yapmaz.

Çılgın rap'çi, bu kez de Amerikalı rap'çi Quavo ve pop yıldızı Madonna ile yaptığı şarkıyı tanıtmak için Instagram'da video paylaştı.

Quavo'nun Champagne Rose adlı şarkısını söyleyen 26 yaşındaki yıldız, gümüş rengi derin dekolteli bir büstüyer ve aynı tonlarda takılar takmıştı.

Cardi B'nin kendi adının yazdığı iri kolye dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcının videosunu kısa sürede 2.5 milyon kişi izledi, 5 binden fazla kişi de videoya yorum yaptı.

Cardi B'nin Instagram'da 34.5 milyon takipçisi var.

Güzel şarkıcı, kızı Kulture Kiari Cephus'u 3 ay önce dünyaya getirmişti.

Cardi B, meslektaşı Offset ile evli.



