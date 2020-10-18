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Cardi B. Offset'ten boşanmaktan vazgeçti

18.10.2020 08:50 | Son Güncelleme:
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Cardi B. Offset'ten boşanmaktan vazgeçti

Geçtiğimiz gün yanlışlıkla çıplak pozunu paylaşan şarkıcı Cardi B, üç yıldır evli olduğu Offset'ten boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Cardi B geçen hafta eşinin kucağında yaptığı kalça dansıyla gündem olmuştu.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B, Offset olarak tanınan Kiari Kendrell Cephus’a açtığı boşanma davasında vazgeçti. Grammy ödüllü rapçi Instagram’dan yaptığı açıklamada eylül ayından beri ayrı yaşadığı eşiyle birlikteliklerini sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Cardi B. eşinin üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldıCardi B. eşinin üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı

İki yaşında Kiari Cephus adında bir kızı olan Cardi B, “Bir gün mutluyum, ertesi gün ağzını burnunu kırmak istiyorum. En iyi arkadaşınla konuşmamak gerçekten zor. Tipik bir çiftiz işte, erken evlenmiş iki genciz, biz buyuz. Bizimki de sizin ilişkilerinizden farklı değil. Biz de böyleyiz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlisliklami paylasmis bizde yedik

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