Cardi B, Playboy’a katıldı! Duyuruyu böyle yaptı

ABD’li rapçi Cardi B, Playboy’a katıldı. Cardi B markanın ilk misafir kreatif direktörü unvanını aldı. Grammy ödüllü şarkıcı moda, cinsel sağlık ürünleri, editöryal içerikler ve daha pek çok alanda markayla birlikte çalışacak. Playboy ve Cardi B iş birliğiyle piyasaya sürülecek ürünler Playboy markasını ve topluluğunu genişletmeyi amaçlıyor.

Ortaklığı Twitter hesabından duyuran Cardi B şu ifadeleri kullandı:

@playboy'un yaratıcı liderliğindeki yeni platformu CENTERFOLD'un kurucu üyesi ve Kurucu Kreatif Direktörü olarak partiyi başlatıyorum.

Rapçi bu fırsatı "rüyanın gerçekleşmesi" diye niteledi. Cardi B basına yaptığı açıklamasıysa şunları dile getirdi:

Hatırlayabildiğim kadarıyla kendimi Playboy'a bağlı hissedegeldim. Gerçekten sansürsüz yaratıcılık için orijinal bir platform ve kişisel özgürlükler için mücadele etme konusundaki inanılmaz mirasından ilham alıyorum. Şimdiden çok fazla fikrim var, sabırsızlanıyorum!

"YÜZYILIN ANI"

CENTERFOLD içerik üretenlerin hayranlarla doğrudan etkileşim kurması için araçlar sunan Playboy'un sosyal içerik platformu olacak. Platformun bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Playboy ise bunu "yüzyılın anı" diye yorumladı. PLBY Group'un CEO'su Ben Kohn şunları söyledi:

Cardi B bir yaratıcı deha ve onun muazzam yeteneğini ve yaratıcı vizyonunu Playboy'a getirmekten kesinlikle heyecan ve onur duyuyoruz.



