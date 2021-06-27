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Cardi B sosyal medyadan isyan etti!

27.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, kadın rap'çilerin maruz kaldığı kötü muameleye dair konuşarak, "İyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir" dedi.

Cardi B sosyal medyadan isyan etti!

arkıları ve müzik videolarıyla sansasyon yaratan Cardi B, kadın rap'çilerin maruz kaldığı kötü muameleye dair konuştu.

ABD'li ünlü rap'çi Twitter'da yaptığı paylaşımda "yeteneklerine" ve "etkileyici üretimlerine" rağmen kadın rap'çilere sık sık yöneltilen eleştirilere dair açıklama yaptı. Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Cardi B, kadın rap'çilerin performanslarını ortaya koymak için çok fazla çalışması, saç ve makyaj hazırlığına saatler ayırması gerektiğini söyledi.

"KONU HER ZAMAN KADINLARIN YETERİNCE İYİ OLMAMALARI"

Cardi B şunları söyledi:

Kadın rap'çiler saç ve makyaja saatler ayırır, harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir. Konu her zaman yeteri kadar iyi olmamalarıdır zaten, yeni olan ne? Bu artık sıkıcı.

Cardi B, rap camiasında kadın ve erkeklerin gördüğü farklı muameleye dair daha önce de çeşitli açıklamalar yapmıştı. Şarkıcı, şubatta sektörün kadın rap'çilere dair "çılgın beklentileri" olduğunu söylemişti.


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Cardi b
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