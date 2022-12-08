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Cardi B sosyal medyayı salladı! 35 dakikalık bir konser karşılığında 1 milyon dolar ödeme

08.12.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Cardi B bir takipçisinden gelen yoruma sinirlendi. Ünlü rapçi 35 dakikalık bir konser karşılığında 1 milyon dolar ödeme yapıldığını açıklayarak gündem oldu.

Cardi B sosyal medyayı salladı! 35 dakikalık bir konser karşılığında 1 milyon dolar ödeme

Cardi B, geçen cuma günü Miami'de üst düzey bankacıların konuk olduğu bir gecede sahneye çıktı.

Her daim dikkat çekmeyi başaran şarkıcıya bir takipçisi, Cardi B'nin "Arka bahçede konser verdiğini" yazıp onu eleştirdi.

Ünlü şarkıcı da bunun altında kalmadı ve yine sosyal medya sayfasından şu yanıtı yazdı: "400 kişilik özel bir etkinlikte seçkin bankacılar için sadece 35 dakikalık bir konser verdim. Karşılığında bana 1 milyon dolar ödeme yapıldı. Bunu bir düşünün, Grammy kazanan biri hakkında yazıyorsunuz."

kj

Hatta Cardi B bununla yetinmeyip o gece kazandığı 1 milyon doların dekontunu da paylaştı.

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