Cardi B sosyal medyayı salladı! 35 dakikalık bir konser karşılığında 1 milyon dolar ödeme

Cardi B, geçen cuma günü Miami'de üst düzey bankacıların konuk olduğu bir gecede sahneye çıktı.

Her daim dikkat çekmeyi başaran şarkıcıya bir takipçisi, Cardi B'nin "Arka bahçede konser verdiğini" yazıp onu eleştirdi.

Ünlü şarkıcı da bunun altında kalmadı ve yine sosyal medya sayfasından şu yanıtı yazdı: "400 kişilik özel bir etkinlikte seçkin bankacılar için sadece 35 dakikalık bir konser verdim. Karşılığında bana 1 milyon dolar ödeme yapıldı. Bunu bir düşünün, Grammy kazanan biri hakkında yazıyorsunuz."

Hatta Cardi B bununla yetinmeyip o gece kazandığı 1 milyon doların dekontunu da paylaştı.

