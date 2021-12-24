Cardi B striptizcilere 100 bin dolar saçtı

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Cardi B kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli.

Cardi B kocasına doğum gününün ortasında 2 milyon dolarlık bir devasa çek hediye etmesiyle tepki çekmişti. Cardi B hediyeyi verirken ise "Bebeğim doğum günü hediyen bu. 2022'de çok fazla iş girişimin olacağını biliyorum. Bu yüzden senin için bu hediyeyi seçtim. İşte 2 milyon doların, seni seviyorum" dedi.

O şaşalı partiden gelen yeni bir haber herkesi şoke etti.

Cardi B o gece eğlencede striptizcilere 1 dolarlık banknotlar halinde 100 bin dolar saçtı.

Çift birbirine de sık sık lüks hediyeler alarak gündeme gelse de yorumları umursamıyor.



