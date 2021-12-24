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Cardi B striptizcilere 100 bin dolar saçtı

24.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla sık sık tepki çeken Cardi B kocasına doğum günü partisinde kocaman bir çek vermişti. Cardi B bununla da kalmadı ve striptizcilere 100 bin dolar saçtı.

Cardi B striptizcilere 100 bin dolar saçtı

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Cardi B kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli.

Cardi B kocasına doğum gününün ortasında 2 milyon dolarlık bir devasa çek hediye etmesiyle tepki çekmişti. Cardi B hediyeyi verirken ise "Bebeğim doğum günü hediyen bu. 2022'de çok fazla iş girişimin olacağını biliyorum. Bu yüzden senin için bu hediyeyi seçtim. İşte 2 milyon doların, seni seviyorum" dedi.

ütütütük

O şaşalı partiden gelen yeni bir haber herkesi şoke etti.

Cardi B kocasına öyle bir hediye verdi ki... &quot;Görgüsüzlük&quot;Cardi B kocasına öyle bir hediye verdi ki... "Görgüsüzlük"

Cardi B o gece eğlencede striptizcilere 1 dolarlık banknotlar halinde 100 bin dolar saçtı.

Çift birbirine de sık sık lüks hediyeler alarak gündeme gelse de yorumları umursamıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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