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  4. Cardi B yılbaşı gecesi ayrı yaşadığı kocası Offset ile karşılaştı! Olay seks itirafı

Cardi B yılbaşı gecesi ayrı yaşadığı kocası Offset ile karşılaştı! Olay seks itirafı

02.01.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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Cardi B, gündemden düşmüyor. Rapçi 2024'ü Miami'deki bir striptiz kulübünde geçirirken ayrıldığı eşi Offset ile karşılaştı. Cardi B yılbaşı gecesi ayrı yaşadığı kocası Offset ile seks yaptığını açıkladı.

Üç yıl önce aldatılma söylentileri üzerine boşanma davası açan, ancak daha sonra davadan vazgeçen Cardi B, eşi Offset ile ayrıldıklarını "Yeniden bekarım" diyerek duyurmuştu.

Eşine aldığı pahalı hediyelerle tanınan Offset ayrı olduğu karısının eğlendiği mekana gitti. Cardi B, 2024'ü Miami'deki bir striptiz kulübünde geçirirken eski kocasıyla karşılaştı.

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Cardi B sosyal medyada barışma iddialarını reddederken yılbaşı gecesi seks yaptıklarını da itiraf etti.

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Rapçi "Bebeğimin babasıyla kulüpte miydim, evet" diyerek cinsel ilişkiye girdiklerini kaba bir dille söyledi.

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Geceden bir videoda, Cardi, kalabalığın içinde dans ederken, Offset havaya 1 dolarlık banknotlar fırlattı.

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Cardi b striptiz kulübü ele
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