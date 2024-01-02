Cardi B yılbaşı gecesi ayrı yaşadığı kocası Offset ile karşılaştı! Olay seks itirafı

Üç yıl önce aldatılma söylentileri üzerine boşanma davası açan, ancak daha sonra davadan vazgeçen Cardi B, eşi Offset ile ayrıldıklarını "Yeniden bekarım" diyerek duyurmuştu.

Eşine aldığı pahalı hediyelerle tanınan Offset ayrı olduğu karısının eğlendiği mekana gitti. Cardi B, 2024'ü Miami'deki bir striptiz kulübünde geçirirken eski kocasıyla karşılaştı.

Cardi B sosyal medyada barışma iddialarını reddederken yılbaşı gecesi seks yaptıklarını da itiraf etti.

Rapçi "Bebeğimin babasıyla kulüpte miydim, evet" diyerek cinsel ilişkiye girdiklerini kaba bir dille söyledi.

Geceden bir videoda, Cardi, kalabalığın içinde dans ederken, Offset havaya 1 dolarlık banknotlar fırlattı.







