Çarli'nin Cilvenaz'ı Çağlar Kondu'nun paylaşımlarına beğeni yağıyor!

90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu hayatına başarılı bir veteriner hekim olarak devam ediyor.

Oyunculuk yaptığı dönemde veterinerlik fakültesinde okuyan Kondu, oyunculuk ve eğitim hayatı bir arada yürümeyince oyunculuğu bıraktı ve mesleğine ustalaştı.

Mine Çağlar Kondu sosyal medyadan tedavi ettiği hayvanları paylaşıyor ve beğeni topluyor.

Kondu Çarli'den sonra; Sıcak Saatler, Mavi Düşler, Ayşecik gibi başka dizilerde de oynamıştı.



