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  4. Çarli'nin Cilvenaz'ı Çağlar Kondu'nun paylaşımlarına beğeni yağıyor!

Çarli'nin Cilvenaz'ı Çağlar Kondu'nun paylaşımlarına beğeni yağıyor!

18.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor.

Çarli'nin Cilvenaz'ı Çağlar Kondu'nun paylaşımlarına beğeni yağıyor!

90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu hayatına başarılı bir veteriner hekim olarak devam ediyor.

Oyunculuk yaptığı dönemde veterinerlik fakültesinde okuyan Kondu, oyunculuk ve eğitim hayatı bir arada yürümeyince oyunculuğu bıraktı ve mesleğine ustalaştı.

Ekran Alıntısı

Mine Çağlar Kondu sosyal medyadan tedavi ettiği hayvanları paylaşıyor ve beğeni topluyor.

Ekran Alıntısı

Kondu Çarli'den sonra; Sıcak Saatler, Mavi Düşler, Ayşecik gibi başka dizilerde de oynamıştı.


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