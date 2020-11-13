MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Caroline Yılmaz yeni sevgilisinin yanında itiraf etti! 'Serdar Ortaç projeydi'

Caroline Yılmaz yeni sevgilisinin yanında itiraf etti! 'Serdar Ortaç projeydi'

13.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Caroline Yılmaz yeni sevgilisinin yanında itiraf etti! 'Serdar Ortaç projeydi'

Caroline Yılmaz Serdar Ortaç itirafıyla şaşırttı. Yılmaz yeni sevgilisinin yanında "Serdar benim için bir projeydi" dedi.

İş insanı Ramiz Özbay, önceki gün sevgilisi Caroline Yılmaz ile birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Yılmaz, eski aşkı Serdar Ortaç ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; evde timsah beslemesiyle tanınan iş insanı Ramiz Özbay, önceki akşam Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz ile birlikte Ortaköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

2869170_e7f14a9c1270e928a87e681ec17fc68c_640x640

Yeni bir ilişkiye başlayan çift, flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı. Muhabirlerle sohbet eden Yılmaz, eski aşkı Serdar Ortaç ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar şimdi Ramiz Bey'in yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi" yanıtını verdi.

Özbay ise sevgilisinin bu sözleri üzerine, "Beni senin eski sevgilin ilgilendirmez zaten. Serdar da bir projeymiş, sorun yok o zaman" ifadelerini kullandı.

Ramiz Özbay, 2007'de şarkıcı Hatice ile evlenmiş ancak 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Keanu Reeves pandemiyi yok saydı! Matrix ekibiyle...Keanu Reeves pandemiyi yok saydı! Matrix ekibiyle...
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün

Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Diğer Haberler

Ünlü oyuncu Taner Barlas boşanıyor!

Ünlü oyuncu boşanıyor!

Keanu Reeves ve Matrix 4 ekibi koronavirüse rağmen parti verdi

Keanu Reeves pandemiyi yok saydı! Matrix ekibiyle...

İsmail Küçükkaya’nın ekrana dönüş tarihi kesinleşti! Sağlık durumunu açıkladı!

Korona olmuştu! İsmail Küçükkaya’dan yeni mesaj...

Megan Barton-Hanson para için değil zevk için soyunuyor

Para için değil zevk için soyunuyor

Katarsis'e katılan Hayko Cepkin doğum hikayesini anlattı! 'Organları kemirerek çıkmışım...'

'Annem bir 'Tövbe estağfurullah' olmuş! Organları kemirerek çıkmışım...'

Mustafa Topaloğlu canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi

Canlı yayından sonra hastanelik oldu! Durumu nasıl?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.