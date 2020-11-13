Caroline Yılmaz yeni sevgilisinin yanında itiraf etti! 'Serdar Ortaç projeydi'

İş insanı Ramiz Özbay, önceki gün sevgilisi Caroline Yılmaz ile birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Yılmaz, eski aşkı Serdar Ortaç ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; evde timsah beslemesiyle tanınan iş insanı Ramiz Özbay, önceki akşam Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz ile birlikte Ortaköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yeni bir ilişkiye başlayan çift, flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı. Muhabirlerle sohbet eden Yılmaz, eski aşkı Serdar Ortaç ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar şimdi Ramiz Bey'in yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi" yanıtını verdi.

Özbay ise sevgilisinin bu sözleri üzerine, "Beni senin eski sevgilin ilgilendirmez zaten. Serdar da bir projeymiş, sorun yok o zaman" ifadelerini kullandı.

Ramiz Özbay, 2007'de şarkıcı Hatice ile evlenmiş ancak 2008 yılında yollarını ayırmıştı.



