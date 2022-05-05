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Çarpıcı iddia: ABD'nin istihbaratıyla öldürüldüler! Rus generaller...

05.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki saldırıları devam eden Rus ordusunun kayıpları dikkat çekerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Savaşın ilk gününden bu yana birçok Rus generalin öldürüldüğü haberleri gelirken, bunda ABD'nin de payı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, istihbarat sağlayan ABD, bilgilerin, Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşılmadığını da belirtti.

Çarpıcı iddia: ABD'nin istihbaratıyla öldürüldüler! Rus generaller...

Ukrayna ile girdiği savaşta birçok Rus general hayatını kaybederken, ABD basınında ortaya atılan bir iddia dikkat çekti. New York Times gazetesinin haberine göre, Rus generaller, ABD istihbaratının verdiği bilgiler sonrası öldürüldü. Öte yandan yapılan açıklamada bu bilgilerin, Ukrayna'yla, Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşılmadığı aktarıldı...

ABD'nin en prestijli gazetelerinden The New York Times, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri süregelen savaşta hayatını kaybeden 12 Rus generalin bir bölümünün, ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD'DEN UKRAYNA'YA GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT

Gazetenin aktardığına göre, ABD'nin Ukrayna ordusuna verdiği gerçek zamanlı istihbaratlar, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın gizli savaş planından alınan asker harekatlarını içeriyor.

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Habere göre, ismi verilmeyen kaynaklar, Rus generallerden kaçının ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya harekatlar hakkında bilgilerin nasıl elde edildiğini belirtmedi.

"NİYETİMİZ BU DEĞİLDİ"

Geçen hafta sonu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un ziyareti sırasında Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırıda ise ABD istihbaratı kullanılmadığı iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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