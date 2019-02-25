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Çarpışma'da Kadir'in annesiyle kavuşma sahnesi! 'Oğlun Yusuf geldi' Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 02:43 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma dizisi yeni bölümde, Kadir sonunda annesine kavuşuyor mu? Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesi Asiye'nin evine geldiği sahne dikkat çekiyor. Kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesini yıllar sonra karşında gören Kadir ile annesi Asiye arasında neler yaşanacağı ise büyük merak uyandırıyor. İşte Çarpışam dizisi 12. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çarpışma 12. yeni bölümden duygu dolu bir fragman yayınlandı. Çarpışma'da Kadir Adalı'nın, annesi Asiye’nin evine geldiği ve kapıyı Asiye’nin yardımcısı Bahar’ın açtığı duygu yüklü tanıtımda, Kadir’in ev sahibini çağırma ricasına Bahar, “Kim geldi diyeyim?” sorusuyla karşılık veriyor. Kadir’in “Oğlu Yusuf geldi deyin!” cevabı ise Bahar’ı çok şaşırtıyor. Ürkek adımlarla eve giren Kadir’i gören ve yıllarca hep bu anın hayalini kuran Asiye’nin gözlerinden yaş, dudaklarından ise “Oğlum!” sözü dökülüyor.

Çarpışma (5)

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 11. bölümünde; Kadir’in başına silah dayayan Adem’i, Haydar yaraladı ve etkisiz hale getirdi. Adem hastaneye kaldırıldı. Aylin, yakın bir zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırdı. Zeynep bunu inkar etse de Kadir, Zeynep’in tavırlarından şüphelendi ve onu gizice takip etti. Veli ile Zeynep’i karşı karşıya gören Kadir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adalı, Zeynep gittikten sonra Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmak istedi ama adamlarını geçip, ona ulaşamadı. Zeynep’le de aralarında da çok büyük bir kriz çıktı. Zeynep, Kadir’in evinden ayrıldı. Kerem ve Cemre aşkı doludizgin devam ederken, Cemre, Kerem’le aralarını açmaya çalışan Meral ve Demir’in eline büyük bir koz verdi. Kerem, Demir’den hayalini kurduğu dükkanın parasını Cemre’nin verdiğini öğrendi. Demir’in de kışkırtması ile Kerem, Cemre’ye kırıcı sözler sarf etti ve aşkları büyük krizin içine girdi. Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısıyla ilgili tüm dosyaları, belgeleri inceledi ve bir ipucu buldu. Adalı, adım adım iz sürdü ve saldırıyı organize edenleri hücre evinde kıstırdı. Cansız, Veli’yi görüşmeye çağırdı. Cansız’ın hala ölüm tehdidi altında olan Veli’nin onu beklerken “Gel bakalım Kadir’in babası” sözleriyle, Cansız’ın Kadir’in babası olduğu da ortaya çıktı. Bölüm finalinde; Adalı hücre evini bastı. Saldırıyı organize edenlerden birinden, en tepedeki ismin Cansız olduğunu öğrendi ve oradakilere Cansız’ın peşine düşeceğini söyleyip, öfkeyle dışarı çıktı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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