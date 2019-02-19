Çarpışma'da Kadir tüm umutlarını kaybediyor! 'Cehenneminin kapısını açtı' Çarpışma 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 11. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Asiye’nin peruğunu çıkararak izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Kadir, annesini bulma umutlarını yitirmiş görünüyor.

KEREM VE DEMİR KAPIŞIYOR!

Kerem ve Cemre arasında soğuk rüzgarlar eserken Demir, sözleriyle Kerem’i kışkırtıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler heyecanı yükseltirken Kadir, Zeynep ve Aylin’i Kerem’e emanet ediyor. Veli’nin “Kadir kendi cehenneminin kapısını açtı, oraya yürüyor!” sözleri ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde; Kadir ve Adem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Adem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır.

Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder. Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır.