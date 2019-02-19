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Çarpışma'da Kadir tüm umutlarını kaybediyor! 'Cehenneminin kapısını açtı' Çarpışma 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölümünde 2. fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde, Kadir annesini bulma umutlarını kaybediyor. Kadir, 'Ben galiba başaramayacağım' diyor. Zeynep'i tehdit eden Veli'nin ise 'Tek kelime edersen onu şimdi burada öldürürüm' sözleri dikkat çekiyor. Kadir ve Veli arasında sonunda büyük kapışma yaşanıyor. Veli, 'Kadir kendi cehenneminin kapısını açtı' diyor. İşte Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 11. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Asiye’nin peruğunu çıkararak izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Kadir, annesini bulma umutlarını yitirmiş görünüyor.

KEREM VE DEMİR KAPIŞIYOR!
Kerem ve Cemre arasında soğuk rüzgarlar eserken Demir, sözleriyle Kerem’i kışkırtıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler heyecanı yükseltirken Kadir, Zeynep ve Aylin’i Kerem’e emanet ediyor. Veli’nin “Kadir kendi cehenneminin kapısını açtı, oraya yürüyor!” sözleri ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde; Kadir ve Adem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Adem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır.

Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder. Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır.

Çarpışma (1)

Aylin, Veli’yle yakın zamanda görüştüklerini ağzından kaçırır. Kadir bu gerçeği kendinden saklayan Zeynep’e çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kriz çıkar. Adalı’yı, her yerde aradığı Veli’ye, haberi olmadan bu kez Zeynep götürecek, Kadir yüz yüze geldiği Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmaya girecektir. Veli, Yakup ve Cemil’in çaldığı paraları Cansız’a teslim edip, hayatına devam edeceğini düşünmektedir. Oysa ki, Cansız’ın kılıcı hala Veli’nin boynundadır. Ve Cansız, artık sadece Veli ve Selim’in için değil, hangi taşı kaldırsa altında onun ismine rastladığı Adalı için de büyük bir tehdittir.

Çarpışma (2)

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 10. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 10. bölümünde; Veli, Zeynep’e telefonla ulaştı ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Veli, Zeynep’e Kadir’in babasının da yaşadığını söyledi. Zeynep, Aylin’le birlikte Veli’yle buluştu. Zeynep, Veli’den Kadir’in babasının da Kadir’i öldü bildiğini öğrendi. Asiye habersizce Selim’in ofisine geldi ve Zeynep’in odasına gitti. Asiye, Zeynep’e Veli’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Selim, Veli’ye haber verdi. Veli gelene kadar Asiye, Zeynep’e Veli’nin onu nasıl bulduğunu anlattı. Zeynep, Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anladı. Meltem’i öldüren Adem, defin sonrasında mezarlığa gitti. Önce Meltem’in sonra da Veli’nin kardeşi Pınar’ın mezarlarına çiçek bıraktı. Adalı bu anları gördü. Pınar’ın mezarına giden Kadir, Pınar Cevher ismini görünce Adem’in Veli’nin ikinci muhbiri olduğunu anladı. Cemre’den Adem’in Veli’yi cezaevinde ziyaret edip etmediğini araştırmasını isteyen Adalı, aradığı cevabı aldı ve Adem’in muhbir olduğundan emin oldu. Mahallenin bir çocuğundan Yakup ile Cemil’in silah satın aldıklarını öğrenen Adalı, bu ikiliyi takibe aldı. Veli için soyguna gelen Yakup ile Cemil’e Adem de güvenlik desteği verdi. Paraları alıp çıktıkları sırada karşılarında Kadir’i gördüler. Adem, Kadir’e ateş etti ve fırsattan istifade her biri, bir yana kaçtı. Kadir, Adem’in peşine düştü. Adem bir binaya girdi. Kadir onu köşeye sıkıştırdığını düşünürken bölüm finalinde, Adem ansızın ortaya çıktı ve silahını Kadir’in başına dayadı. Ve birden bir el silah sesi duyuldu…

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
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