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Çarpışma'da Zeynep'in kıskançlık krizi! Çarpışma 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 14. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çarpışma 14. yeni bölümde, Kadir’i takım elbise giymiş, kravatını takmış, çok şık bir halde ve tam evden çıkarken gören Zeynep, sevdiği adamı kıskanıyor. Meral’in Kadir’i gördüğünde verdiği tepki de Zeynep’in kıskançlığını perçinliyor. Kadir’in tatlı tatlı Zeynep’in üzerine gittiği, Zeynep’in kıskançlığını belli ettiği sahnede, iki aşık arasındaki diyaloglar ise izleyenleri gülümsetiyor.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 14. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çarpışma merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma (3)

ÇARPIŞMA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 14. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız’ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli’nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep’in en büyük sürprizi ise, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur. Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur. Kadir’in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir’i ölüme adım adım gönderecektir. Kadir’in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli’nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız’ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.

Çarpışma (4)

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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