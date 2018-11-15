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Çarpışma dizisinin afişi yayınlandı! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.11.2018 22:40 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi ‘Çarpışma’nın afişi yayınlandı. Başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un yer aldığı ‘Çarpışma’nın afişi, çarpıcı görseli ile dikkatleri çekiyor. İşte Çarpışma dizisi konusu ve 1. bölüm fragmanı.

Çarpışma dizisinin afişi yayınlandı! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma ne zaman başlıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Kadir’, Elçin Sangu’nun ‘Zeynep’, Onur Saylak’ın ‘Veli’, Alperen Duymaz’ın ‘Kerem’, Melisa Aslı Pamuk’un ‘Cemre’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

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Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu, yüksek temposu ve fark yaratan rejisiyle, izleyicileriyle buluşmak için artık gün sayan ‘Çarpışma’, Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

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