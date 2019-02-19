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Çarpışma, sosyal medya etkileşiminde dünyada ilk üçe girdi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’, WIT (Uluslararası Medya İletişim Platformu) verilerine göre, Şubat ayında dünyada en çok sosyal medya beğenisi kazanan üç yapımdan birisi oldu.

Çarpışma, sosyal medya etkileşiminde dünyada ilk üçe girdi!

WIT’in dünya çapında iki ayda bir yaptığı, sosyal medyada dizi ve yapımların durumuna yönelik hazırladığı rapora göre; ‘Çarpışma’, Şubat ayında özellikle Instagram’da iki hafta içinde büyük bir çıkış yaptı ve yaklaşık 200 bin yeni takipçi kazandı.

‘Çarpışma’nın Şubat ayında Instagram’da şu ana kadarki toplam takipçi sayısı ise 406 bin’den ve Twitter’daki takipçi sayısı da 36 bin 100’den fazla. Dizinin haftalık post gösterim sayısı ise 4,250 milyon seviyelerinde. Listede ‘Çarpışma’nın dışında ilk üçte; NBC kanalında yayınlanan ‘The Titan Games’ ve BBC One’da yayınlanan ‘The Greatest Dancer’ programları yer aldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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çarpışma dizisi sosyal medya ay yapım

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