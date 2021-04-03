Casio G-Shock fark yaratacak

İkonik sağlam tasarımı güncel özellikler ve eksiksiz bir akıllı saat işletim sistemi ile birlikte gelen en yeni G-Shock saati, elementlere dayanacak ve spor aktivitelerinizi de takip edecek şekilde üretilmiş. Renkli LCD panelin üzerinde her zaman açık monokrom panele sahip yuvarlak 1,2 inç çift katmanlı bir ekran mevcut. Yapı, gerçek bir G-Shock saatinden beklediğinizden daha azını içermiyor. Darbeye dayanıklı ve 20 bar su geçirmezlik sayesinde aşırı aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Kasanın arkası titanyumdan yapılmış. Kasanın üst kısmının düğmeleri ve kısımları alüminyum.

G-Squad Pro, kalp atış hızı takibinin yanı sıra kan oksijen satürasyonu, uyku ve stres izleme özelliğini de beraberinde getiriyor. Yerleşik GPS, pusula ve barometrenin yanı sıra 15 aktivite için izleme ve 24 iç mekan egzersiz seçeneği elde edersiniz. Wear OS arayüzü, çeşitli ikonik G-Shock saat yüzlerinin yanı sıra, yükseklik ölçümü, gelgit grafikleri ve yol eğimi gibi spora özgü veriler için Casio’nun özel uygulamalarını içeriyor.