Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

Çatak ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Orhan Mantaş'a ait alabalık tesisinde susuzluktan dolayı binlerce balık telef oldu. Bölgede bulunan hidroelektrik santralinin suyu kesmesi nedeniyle kuruyan havuzlarda 12 ton gökkuşağı ve kırmızı benekli alabalığın öldüğü öne sürülürken, küçük su birikintilerinde hayatta kalan balıklar ise havuza su doldurulduktan sonra kurtarıldı. Yaşanan balık ölümleri ile ilgili hareke geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu.

Mantaşlar Alabalık çiftlik Sahibi Orhan Mantaş, tesisinde 140 ton kırmızı benekli ve gökkuşağı balığının bulunduğunu belirterek,"Yıllık üretim kapasitemiz 140 ton. Bunun 50 tonu kırmızı benekli, 90 tonu gökkuşağı alabalığı. Bugün sabaha karşı saat 03.00'te hidroelektrik santralinin suyu tamamen kapatması sonucu, yaklaşık 5-6 havuzumuzda balık teleflerimiz olmuştur. HES suyu tamamen kesti. Tesisimize normalde dakikada 700 litre su, Devlet Su İşleri'nden kiralıyoruz. Bekçilerimiz saat 03.00'ten önce tesisi dolaşmış herhangi bir sıkıntıya ratslanmamış. Ancak saat 03.00'ten sonra HES alabalık tesislerimize gelen suyu tamamen kesince, binlerce balık öldü. Bu konuda mağdur olduk. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk ise, balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine ekiplerin söz konusu bölgede inceleme yaptğını ifade ederek,"Mantaşlar Alabalık tesisi sahibi Orhan Mantaş’ın İlçe Müdürlüğümüze bugün saat 10.00 civarında yapmış olduğu ihbar neticesinde, ekiplerimiz olay yerine intikal etti. 140 ton kapasiteli tesisimizin 2 havuzunda yaklaşık 12-13 ton balığın telef olduğunu tespit ettik. Tutanaklarımızı tanzim ettik. Tesis sahibinin bize vermiş olduğu bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 03.00 civarında suların kesildiği ve balık ölümlerinin su kesintisi yüzünden olduğunu beyan ettiler. Çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.