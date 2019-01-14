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Cathay Pacific 16000 dolarlık biletleri yanlışlıkla 1512 dolara sattı

BBC BBC
14.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Hong Kong merkezli uluslararası havayolu şirketi Cathay Pacific, iki hafta içinde ikinci kez business class biletlerini yanlışlıkla ekonomi sınıfı fiyatından sattı.

Cathay Pacific 16000 dolarlık biletleri yanlışlıkla 1512 dolara sattı

Yolcular, Hong Kong'dan Lizbon'a yapılacak uçuşlarda normalde fiyatı 16000 olan biletler için 1512 dolar ödedi.

Şirket sistemdeki sorunun nereden kaynaklandığının araştırıldığını, satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu.

Bu şekilde kaç biletin satıldığı açıklanmadı.

Şirket iki hafta önce de 16000 dolarlık business class Vietnam-New York biletlerini 675 dolara satmıştı. Şirket o zaman da biletleri iptal etmemişti.

Geçmişte başka havayolu şirketleri de benzer hatalar yapmıştı.

Singapore Airlines, 2014'te biletlerini yanlışlıkla yarı fiyatının altına satmıştı. Şirket biletleri geçerli saydı. Ancak United Airlines, 2015'te, "bir yazılım şirketi" tarafından 100 doların altında satılan biletleri iptal etmişti.

ŞİRKETİN ADI UÇAĞA YANLIŞ YAZILDI

Geçen yıl sivil havacılık tarihinin en büyük siber saldırısında Cathay Pacific'in 9,4 milyon müşterisinin kişisel verileri çalınmıştı.

Eylül'de de bir uçağa şirketin adının yanlış yazıldığı fark edilmişti. Uçağa,"Cathay Pacific yerine "F" harfi unutularak "Cathay Paciic" yazılmıştı.

Mart'ta ilk defa üst üste iki kez zarar açıklayan şirket, yeniden kâra geçmeye çalışıyor. Şirket, Hong Kong'dan uçuş yapan ucuz Çin havayolu şirketilerinin baskısı altında.

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Anahtar Kelimeler:
Cathay Pacific business class bilet havayolu şirketi

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