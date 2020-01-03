MAGAZİN
  4. Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Aktör Michael Douglas, eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla tatil için İstanbul'a geldi.

THY'e ait tarifeli uçakla Tanzanya'nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.

Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.

Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.

Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Muhit okurlarına ‘merhaba’ dediMuhit okurlarına ‘merhaba’ dedi
Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştuKadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Catherine Zeta- Jones istanbul havalimanı Michael Douglas

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

'Tarihin sıfır noktası' doldu taştı

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.