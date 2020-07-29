Çatı Katı Aşk 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk dizisinde operasyon başlıyor!

Çatı Katı Aşk dizisi 4. bölümüyle 30 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın yeni bölümünde Ateş iyiden iyiye hisleri konusunda Ayşen'e yüklenmektedir. Ortaya çıkartamadığı hisleri ise Ayşe zor duruma sokar. Yasemin ve Demir cephesinde de işler farklı değildir. Herkesin geleceğini etkileyecek bir olay söz konusu olur ve bu dörtlü durumu kurtaracak bir operasyona girişir.

Perihan, Yasemin’in neden düğün yapamadıklarını anlatması üzerine çok üzülür. Bu yüzden Yılmaz Ailesi bir karar verir. Onlara bir düğün yapacaklardır. Ateş ve Yasemin bu olayı atlatabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Sonuca vararak düğünü erteleyip, yerine aile arasında olacak bir yemekle kapatmayı kurtarırlar. Bu yemek sonrasında Ateş’in halası Gülriz, onları düğünsüz bırakmamak için Perihan ile gizlice organizasyon yapar. Gülriz, organizasyon şirketi ile anlaşarak mahallede sokak düğünü için gerekli olan işleri bitirir. Perihan da konuklar için yiyecek-içecek işini çözer. Geriye tek kalan durum ise, Ateş ile Yasemin’i düğüne getirmektir. Kurulan bu kumpası çözemeyen ikili bir anda kendilerini düğün meydanında bulurlar. Bu sırada eğlence tam gaz ilerlerken ortalığı yırtan bir ses duyulur.



