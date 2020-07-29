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  4. Çatı Katı Aşk 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk dizisinde operasyon başlıyor!

Çatı Katı Aşk 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk dizisinde operasyon başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 29.07.2020 02:13 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin başrollerde oynadığı Çatı Katı Aşk dizisinin 4. bölümünde büyük dörtlü bir araya geliyor ve operasyon başlıyor. Ateş iyiden iyiye hisleri konusunda Ayşen'e yüklenmektedir. Ortaya çıkartamadığı hisleri ise Ayşe zor duruma sokuyor. İşte Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çatı Katı Aşk dizisi 4. bölümüyle 30 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın yeni bölümünde Ateş iyiden iyiye hisleri konusunda Ayşen'e yüklenmektedir. Ortaya çıkartamadığı hisleri ise Ayşe zor duruma sokar. Yasemin ve Demir cephesinde de işler farklı değildir. Herkesin geleceğini etkileyecek bir olay söz konusu olur ve bu dörtlü durumu kurtaracak bir operasyona girişir.

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ÇATI KATI AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğünü basan Ateş'in babası Asaf, herkesi tehdit ediyor.

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Düğün esnasında Asaf'ın bağırması ile herkes büyük şaşkınlık yaşamaktadır. Ateş ve hala Gülizar, Asaf'ı karşılarında görmenin şokunu yaşarken gelişecek olan çirkinliklerin de farkındadırlar.

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Beklendiği gibi olur ve Asaf ağzına geleni söylemeye başlayarak herkesi tehdit eder.

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Başta Ateş olmak üzere Celal ve Demir de, suçlayan Asaf'a karşı dik durarak kendilerini savunurlar.

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Ayşen ise, Ateş'in içine düştüğü bu olumsuz gelişmeleri üzülerek izler.

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ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk'ın 3. bölümünde Ateş ve Yasemin, Perihan ile Gülriz’in hazırladıkları sürpriz düğün organizasyonun şaşkınlığını yaşarlarken, ikinci bir şok dalgası şaşkınlıklarını ikiye katlıyor.

Perihan, Yasemin’in neden düğün yapamadıklarını anlatması üzerine çok üzülür. Bu yüzden Yılmaz Ailesi bir karar verir. Onlara bir düğün yapacaklardır. Ateş ve Yasemin bu olayı atlatabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Sonuca vararak düğünü erteleyip, yerine aile arasında olacak bir yemekle kapatmayı kurtarırlar. Bu yemek sonrasında Ateş’in halası Gülriz, onları düğünsüz bırakmamak için Perihan ile gizlice organizasyon yapar. Gülriz, organizasyon şirketi ile anlaşarak mahallede sokak düğünü için gerekli olan işleri bitirir. Perihan da konuklar için yiyecek-içecek işini çözer. Geriye tek kalan durum ise, Ateş ile Yasemin’i düğüne getirmektir. Kurulan bu kumpası çözemeyen ikili bir anda kendilerini düğün meydanında bulurlar. Bu sırada eğlence tam gaz ilerlerken ortalığı yırtan bir ses duyulur.


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