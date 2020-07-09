Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları!

Çatı Katı Aşk oyuncuları dizinin ilk bölümüyle beraber televizyon seyircileri tarafından en çok merak edilenler arasına geldi. Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Nilay Deniz, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İzleyiciler “Furkan Andıç kimdir?” ve “Nilay Deniz kimdir?” gibi soruların cevabını arıyor. İşte Çatı Katı Aşk oyuncu kadrosu ile ilgili tüm detaylar…

Çatı Katı Aşk oyuncuları

Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları arasında bulunan Furkan Andıç, Nilay Deniz, Yiğit Kirazcı ve Ezgi Şenler gibi genç ve başarılı oyuncuların yanı sıra izleyicilerin ekranlarda görmeye alışık olduğu değerli isimler de yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Celal karakteri ile Renan Bilek, Perihan karakteriyle Tülay Günal, Saadet karakteri ile Bedia Ener, Süheyla karakteri ile Pelin Öztekin, Şuayip karakteriyle Bülent Seyran, Filozof Emin karakteri ile Burak Tamdoğan ve Gülriz karakteriyle Ebru Aykaç bulunuyor.

Furkan Andıç kimdir?

Dizide Ateş karakterine hayat veren oyuncu ile ilgili “Furkan Andıç kimdir nerelidir?” soruları soruluyor. 4 Nisan 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncuyla alakalı “Furkan Andıç kaç yaşında?” sorusunun da cevabı merak ediliyor. Furkan Andıç yaşı şu anda 30’dur. Oyuncunun annesi Boşnak, babası ise Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alan oyuncu daha önce 3 defa Pantene Altın Kelebek Ödülü kazandı. Furkan Andıç oynadığı diziler ile kısa sürede büyük bir üne kavuşmuş isimler arasında yer alıyor. Furkan Andıç dizileri arasında Tatlı İntikam, Sen Her Yerde, Kaçak Gelinler ve Meryem bulunuyor. Furkan Andıç filmleri içinde ise yalnızca Damat Takımı filmi bulunuyor. Furkan Andıç sevgilisi olduğu iddia edilen Aybüke Pusat ile bir süre önce magazin gündemine gelmişti. Furkan Andıç boyu ise 1.9 metredir.