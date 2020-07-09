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Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları!

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çatı Katı Aşk oyuncuları televizyon seyircilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İlk bölümüyle 9 Temmuz’da izleyicilerin karşısında olan Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler? Furkan Andıç kimdir? Nilay Deniz kimdir?

Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları!

Çatı Katı Aşk oyuncuları dizinin ilk bölümüyle beraber televizyon seyircileri tarafından en çok merak edilenler arasına geldi. Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Nilay Deniz, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İzleyiciler “Furkan Andıç kimdir?” ve “Nilay Deniz kimdir?” gibi soruların cevabını arıyor. İşte Çatı Katı Aşk oyuncu kadrosu ile ilgili tüm detaylar…

Çatı Katı Aşk oyuncuları

Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları arasında bulunan Furkan Andıç, Nilay Deniz, Yiğit Kirazcı ve Ezgi Şenler gibi genç ve başarılı oyuncuların yanı sıra izleyicilerin ekranlarda görmeye alışık olduğu değerli isimler de yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Celal karakteri ile Renan Bilek, Perihan karakteriyle Tülay Günal, Saadet karakteri ile Bedia Ener, Süheyla karakteri ile Pelin Öztekin, Şuayip karakteriyle Bülent Seyran, Filozof Emin karakteri ile Burak Tamdoğan ve Gülriz karakteriyle Ebru Aykaç bulunuyor.

Furkan Andıç kimdir?

Furkan Andıç kimdir

Dizide Ateş karakterine hayat veren oyuncu ile ilgili “Furkan Andıç kimdir nerelidir?” soruları soruluyor. 4 Nisan 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncuyla alakalı “Furkan Andıç kaç yaşında?” sorusunun da cevabı merak ediliyor. Furkan Andıç yaşı şu anda 30’dur. Oyuncunun annesi Boşnak, babası ise Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alan oyuncu daha önce 3 defa Pantene Altın Kelebek Ödülü kazandı. Furkan Andıç oynadığı diziler ile kısa sürede büyük bir üne kavuşmuş isimler arasında yer alıyor. Furkan Andıç dizileri arasında Tatlı İntikam, Sen Her Yerde, Kaçak Gelinler ve Meryem bulunuyor. Furkan Andıç filmleri içinde ise yalnızca Damat Takımı filmi bulunuyor. Furkan Andıç sevgilisi olduğu iddia edilen Aybüke Pusat ile bir süre önce magazin gündemine gelmişti. Furkan Andıç boyu ise 1.9 metredir.

Nilay Deniz kimdir?

nilay deniz kimdir

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran oyuncu ile alakalı “Nilay Deniz hangi dizilerde oynadı?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Nilay Deniz dizileri arasında Kalk Gidelim, Ateş Böceği, Dayan Yüreğim, Aşk Yeniden ve Mor Menekşeler bulunuyor. Nilay Deniz boy kilo olarak 1.71 metre ve 56 kilodur. “Nilay Deniz kaç yaşında?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. Nilay Deniz yaş olarak ise 27 yaşındadır. Nilay Deniz eşi görüntü yönetmeni olan Erçin Karabulut’tur. “Nilay Deniz ne zaman evlendi?” sorusuna yanıt olarak ise oyuncunun 2017 yılında dünya evine girdiği biliniyor.

Yiğit Kirazcı kimdir?

yiğit kirazcı kimdir

Dizide Demir karakterini canlandıran oyuncu hakkında “Yiğit Kirazcı nereli?” sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul doğumlu olduğu bilinen oyuncu ile ilgili olarak “Yiğit Kirazcı kaç yaşında?” sorusu da soruluyor. Oyuncu 17 Ağustos 1983 doğumludur. Yiğit Kirazcı yaş olarak şu an 36 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ünlü isim, daha önce pek çok önemli yapımda rol aldı. Yiğit Kirazcı dizileri ve filmleri arasında Yüzleşme, 8. Gün, Seni Kimler Aldı, Seviyor Sevmiyor, Güllerin Savaşı, Aşk Tesadüfleri Sever ve İyi Oyun bulunuyor. Yiğit Kirazcı boyu ise 1.86 metredir.

Ezgi Şenler kimdir?

ezgi şenler kimdir

Çatı Katı Aşk Ayşen karakterine hayat veren oyuncu hakkında en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi “Ezgi Şenler kaç yaşında?” sorusudur. 11 Şubat 1993 doğumlu olan oyuncu 27 yaşındadır. Dizinin hayranları tarafından “Ezgi Şenler nereli?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. Oyuncunun Ankara’da dünyaya geldiği biliniyor. Ezgi Şenler boyu ise 1.68 metredir. Ezgi Şenler oynadığı diziler ile televizyon izleyicilerinin ilk günden beri sevdiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu daha önce Bodrum Masalı ve Nefes Nefese dizilerinde rol aldı.

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