HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çatıda çıplak halde güneşlenmişti! Kimliği şaşırttı... Cezası belli oldu

Çatıda çıplak halde güneşlenmişti! Kimliği şaşırttı... Cezası belli oldu

27.07.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. (50) olduğu ortaya çıktı. Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen S.Y.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

Çatıda çıplak halde güneşlenmişti! Kimliği şaşırttı... Cezası belli oldu

Akıllara durgunluk veren olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

APARTMANIN SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

617 TL İDARİ PARA CEZASI

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıktığını söylediği öğrenilen S.Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.(DHA)

324ffa9a66daee47c128a457cce5affd (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzü tanınmaz halde bulunmuştu! Kimliği tespit edildiYüzü tanınmaz halde bulunmuştu! Kimliği tespit edildi
Bu kez taksiciler neye uğradığını şaşırdı! Önce ‘param yok’ dedi sonra bağırmaya başlayıp tokat attı…Bu kez taksiciler neye uğradığını şaşırdı! Önce ‘param yok’ dedi sonra bağırmaya başlayıp tokat attı…
Marmara Denizi'nde deprem! Kandilli duyurduMarmara Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Düzce çıplak çatı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.