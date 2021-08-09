‘Çatlayarak ölmek’ şehir efsanesini gerçeğe çeviren İşveç Kralı Adolf Frederick’in ölüm şekli şaşırttı

Esrarengiz ve beklemedik zamanlarda meydana gelen ölümler tarih sahnesindeki güçlü kişileri de buldu. Yaşadıkları dönemde tüm gücü elinde bulunduran kral ve kraliçeler ölüm karşısında ne kadar çaresiz olduklarını anlamak zorunda kaldı. İşte sizler için dünyanın en tuhaf ölümlerinden bir tanesini araştırdık.

12 Şubat 1771’de İsveç Kralı, ıstakoz, havyar, lahana turşusu, ringa balığı ve şampanyadan oluşan bir orduyu doyurabilecek menüsüyle kendisine büyük bir ziyafet verdi. Kral Adolf Frederick, daha sonra sıcak sütle servis edilen 14 porsiyon semla yedi. Semla, badem ezmesi ile doldurulmuş ve üzeri krem şanti ile kaplanmış bir un çöreğidir. Aynı gün sindirim problemlerinden dolayı öldü. Bu arada Bir şeyler yedikten sonra ölen kişiler arasında bulunan Kral Adolf, ölümüne yiyen kral olarak tanınıyor.



