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  4. Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

09.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye'ye yönelik açıklamaları üzerine, "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar." dedi.

Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Joe Biden
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