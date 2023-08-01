HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çay kilo aldırır mı? Şekerli, şekersiz çay içmek kilo yapar mı?

Çay kilo aldırır mı? Şekerli, şekersiz çay içmek kilo yapar mı?

28.07.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay içmek dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir içecektir ve birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Özellikle yeşil çay ve siyah çay, sağlık yararları nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak çay tüketimi ile kilo alımı arasında bazı ilişkiler vardır. Çay içmek, içerdiği antioksidanlar ve diğer faydalı bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir. Bu nedenle, bazı araştırmalar çay tüketiminin kilo kontrolüne olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Çay kilo aldırır mı? Şekerli, şekersiz çay içmek kilo yapar mı?

Çayın kilo alımı üzerindeki etkisi kişinin çay tüketme alışkanlıklarına, içeceği çeşit ve miktarına, beslenme düzenine ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Özellikle şeker veya süt eklenerek tüketilen çaylar, içerdikleri ekstra kalorilerle kilo alımına yol açabilir. Kilo almak veya kilo vermek isteyenler için çayın etkisi, diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz gibi faktörlerle birlikte çay tüketimi, kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Çay kilo aldırır mı?

Çayın kilo aldırma veya kilo verdirme özelliği tek başına değil, çayın tüketim şekli ve içerdiği ekstra bileşenlerle ilişkilidir. Yani, çayın kilo üzerindeki etkisi, içeriği ve tüketim alışkanlıklarıyla bağlantılıdır. İşte çayın kilo üzerindeki etkisi hakkında bazı önemli noktalar:

  • Siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve diğer bitki çayları, doğal olarak kalorisizdir ve kilo aldırma eğilimi yoktur. Ancak, şeker veya süt ekleyerek tüketilirse, ekstra kaloriler içerebilir ve kilo alımına yol açabilir.
  • Yeşil çay, içerdiği kateşinler sayesinde metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bazı araştırmalar yeşil çayın kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermiştir.
  • Özellikle yeşil çayın hafif bir diüretik etkisi vardır ve vücuttan fazla su atılmasını sağlayabilir. Bu nedenle, kısa süreli kilo kaybına neden olabilir, ancak gerçek yağ kaybı değildir.

İlginizi Çekebilir

Her sabah haşlanmış yumurta yemek kilo aldırır mı?

Her sabah haşlanmış yumurta yemek kilo aldırır mı?

 Kilo vermek isteyen biri pilav yer mi?

Kilo vermek isteyen biri pilav yer mi?

 Haşlanmış patates göbek yapar mı?

Haşlanmış patates göbek yapar mı?

 Diyette kısır yenir mi?

Diyette kısır yenir mi?

 Kolajen vücutta ödem yapar mı?

Kolajen vücutta ödem yapar mı?

 Mandalina iştah kapatır mı?

Mandalina iştah kapatır mı?

 Nar kilo aldırır mı?

Nar kilo aldırır mı?

Çok çay içmek kilo verdirir mi?

Çok çay içmek, doğrudan kilo verdirici bir etkiye sahip değildir. Ancak, çayın içerdiği bazı bileşenler ve özellikler, kilo verme sürecine katkı sağlayabilir. Yeşil çay ve bazı bitki çayları, içerdikleri kateşinler gibi antioksidanlar sayesinde metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu, vücudun daha fazla enerji harcamasına ve yağ yakımının artmasına yardımcı olabilir.

Bazı çay türleri, özellikle senna gibi bitkiler içeren detoks çayları veya kilo verme çayları, hafif bir laksatif etkiye sahiptir ve bağırsak hareketlerini artırabilir. Bu nedenle, kısa süreli kilo kaybına neden olabilir, ancak gerçek yağ kaybı değildir. Çoğu bitki çayı ve siyah/yeşil çaylar, doğal olarak kalorisizdir. Ancak, çaya şeker veya süt eklemek, ekstra kalorilerin alınmasına neden olabilir ve kilo verme sürecini zorlaştırabilir.

Çay içmek yağ yakar mı?

Evet, çay içmek, içeriğine bağlı olarak yağ yakımını artırıcı etkileri olabilir. Özellikle yeşil çay, oolong çayı ve siyah çay gibi çeşitli bitki çayları, içerdikleri bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırarak ve yağ yakımını destekleyerek kilo verme sürecine katkıda bulunabilir. Çayın yağ yakımını artırıcı etkileri ile ilgili bazı önemli bileşenler:

  • Yeşil çay ve oolong çayı gibi çaylar, kateşinler adı verilen antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, vücuttaki yağ oksidasyonunu artırarak yağ hücrelerinin parçalanmasını ve enerji olarak kullanılmasını destekleyebilir.
  • Siyah çay, yeşil çay ve bazı bitki çayları doğal olarak kafein içerir. Kafein, metabolizma hızını artırabilir ve yağ yakımını destekleyebilir.
  • Yeşil çayda bulunan L-theanine, kafeinin olumsuz yan etkilerini azaltırken, stres ve anksiyeteyi azaltarak kilo verme sürecine olumlu etki edebilir.
  • Çayda bulunan polifenoller, yağ emilimini azaltabilir ve vücuttaki yağ depolamasını engelleyebilir.

Diyet yaparken çay içilir mi?

Evet, diyet yaparken çay içmek oldukça yaygın ve tercih edilen bir uygulamadır. Çay, kalorisiz veya düşük kalorili bir içecek olması nedeniyle diyet programlarına kolayca dahil edilebilir. Özellikle yeşil çay, siyah çay, beyaz çay, oolong çay ve bitki çayları gibi çeşitli çay türleri, diyet yaparken tercih edilebilecek sağlıklı içecek seçeneklerindendir.

Çayın bazı çeşitleri metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olabilir ve yağ yakımını destekleyebilir. Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşinler sayesinde yağ oksidasyonunu artırarak kilo verme sürecine katkı sağlayabilir. Çayınıza şeker, bal, krema veya süt ekleyerek ekstra kalori alımını artırmaktan kaçının. Şekersiz veya tatlandırıcılı içmek, daha düşük kalorili bir seçenek olacaktır. Aşırı çay tüketimi, aşırı kafein alımına ve uyku düzenine olumsuz etki edebilir. Günde 3-4 fincan çay tüketmek genellikle uygun bir miktar olarak kabul edilir. Çay içerisindeki kafein hafif bir diüretik etkiye sahip olabilir ve sıvı kaybına neden olabilir. Bu nedenle, çay tüketimiyle birlikte yeterli su içmeye de özen göstermek önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Diyette bulgur pilavı yenir mi?

Diyette bulgur pilavı yenir mi?

 Sabah aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Sabah aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

 Diyette karpuz ne kadar tüketilmeli?

Diyette karpuz ne kadar tüketilmeli?

 Makarna yağlanmaya sebep olur mu?

Makarna yağlanmaya sebep olur mu?

 Kavrulmuş çekirdek kilo yapar mı?

Kavrulmuş çekirdek kilo yapar mı?

Leblebi yiyerek zayıflanır mı?

Leblebi yiyerek zayıflanır mı?

 Muz yiyerek zayıflanır mı?

Muz yiyerek zayıflanır mı?

Siyah çay kilo yapar mı?

Siyah çay doğal olarak kalorisi olmayan bir içecektir, yani siyah çayın kilo yapıcı bir etkisi yoktur. Siyah çay, çay yapraklarının fermente edilmesiyle elde edilen bir çay çeşididir ve genellikle su ile demlenerek tüketilir.

Şekerli çay kilo aldırır mı?

Şekerli çay kilo aldırabilir çünkü şeker eklenerek çayın kalori içeriği artar ve ekstra kalori alımı kilo artışına yol açabilir. Şekersiz çay tercih etmek, kalori alımını düşürmek ve kilo kontrolüne katkı sağlamak açısından daha uygun bir seçenektir.

Şekersiz siyah çay kilo aldırır mı?

Şekersiz siyah çay doğal olarak kalorisizdir ve kilo aldırma eğilimi yoktur. Şekersiz çayı tercih etmek, düşük kalorili bir içecek seçeneği sunar ve kilo kontrolüne katkı sağlayabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladıDevlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladı
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'
Kuzenini öldürdü, sözleri şaşırttı! 'İri yarı olduğu için dövemezdim...'Kuzenini öldürdü, sözleri şaşırttı! 'İri yarı olduğu için dövemezdim...'
Anahtar Kelimeler:
kilo aldıran yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.