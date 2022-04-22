Çay tiryakilerine kötü haber: Çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor! Dikkat etmeniz gereken...

Dünyada çay tüketiminin en yüksek olduğu ülkemizde, çay tiryakileri asla bir bardakla yetinmiyor. Sudan sonra en çok çayın tüketildiği ülkemizde, günün her saati gittiğiniz her yerde çay ikramıyla karşılaşabilirsiniz.
Uzmanlar, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.
Çay içerken aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Günde 3 veya 4 bardak idealdir.
Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.
Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.
Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.
Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur. İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.
Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma, gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.
Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.
Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.
Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.
Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.
İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın.
Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.
Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.
Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.
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