Çay tiryakilerine kötü haber: Çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor! Dikkat etmeniz gereken...

Dünyada çay tüketiminin en yüksek olduğu ülkemizde, çay tiryakileri asla bir bardakla yetinmiyor. Sudan sonra en çok çayın tüketildiği ülkemizde, günün her saati gittiğiniz her yerde çay ikramıyla karşılaşabilirsiniz.

Uzmanlar, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

GÜNDE KAÇ BARDAK ÇAY İÇİLMELİ?

Çay içerken aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Günde 3 veya 4 bardak idealdir.

ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

İSHAL

Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

KABIZLIK

Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

MİDE RAHATSIZLIĞI

Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

UYKUSUZLUK

Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur. İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

PREMENSTRUAL SENDROM

Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma, gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI

Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.

İDRAR SORUNLARI

Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

YEMEK BORUSU KANSERİNE NEDEN OLUR

Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR

Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.

İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIR

İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın.

VÜCUDUN KURUMASINA NEDEN OLUR

Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.

DİŞLERİ SARARTIR

Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR

Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.

ÇAY DEMLERKEN VE ÇAY İÇERKEN NE YAPMALI NE YAPMAMALI?

Sadece çay için geçerli olmamakla birlikte “çok sıcak” içecekleri sıklıkla tüketmemelisiniz. Çok sıcak çay içmek gırtlak kanserine yakalanma riskinizi artırabilir.

En güzel çay tadını yakalamak için porselen ya da cam demlikler tercih etmelisiniz.

Demleme işlemi gerçekleştikten sonra çayı kaynatmaya devam etmeyin.

Ülser ya da gastrit problemi olanlar için ancak az demli çaya izin var. Tedavi süresince uyulması gereken besin listesinde de yasak olduğunu göreceksiniz.

Kafeinle ilgili endişeleri olanların yeşil çay tüketmesinde fayda var.

Siyah çay yeşil çayın 2 katı kafein miktarına sahip.

Her insanın bünyesinde farklı olmakla birlikte, fazla kafeinin kalp çarpıntısı, baş ağrısı ve uykusuzluğa neden olabileceği unutulmamalıdır.

Demir emiliminin azalmasına neden olmaması için çayı yemek ile birlikte tüketmemelisiniz.

Antioksidanlar vücut içinde serbest radikal olarak bilinen maddelerin oluşmasına engel olur. Hastalıkların önlenmesi için antioksidan etkiye sahip yeşil çay tüketmelisiniz.



