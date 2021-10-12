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Çaycı Hüseyin isyan etti! "Adamı hasta etmeyin, ben ölmedim"

12.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımlarıyla anılan 45 yaşındaki oyuncu Alpaslan Özmol, "Adamı hasta etmeyin kardeşim, ben ölmedim" dedi.

Çaycı Hüseyin isyan etti! "Adamı hasta etmeyin, ben ölmedim"

Denizli'ye bir firmanın tanıtımı için gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol'un öldüğüne yönelik iddialar sürekli sosyal medyada yer alıyor. Sosyal medyada yine öldüğüne yönelik haberler çıkan Alpaslan Özmol, kendi tarzıyla "Adamı hasta etmeyin, kardeşim ölmedim ben" dedi. 'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" dedi.

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"SEN ÖLMEDİN Mİ"

'Öldü' paylaşımlarında güzel esprilerin de yapıldığını belirten Özmol, "Mizah kültürümüz tavan yapmış durumda. Bazıları beni görünce 'Sen ölmedin mi?', 'Sen öldün' diye yanıma geliyorlar. Sosyal medya, ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp, mizah üretiyor. Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Benim yaptırdığımı sanıyorlar, ben yaptırmıyorum. Aslında beni yaşatmaya çalışıyorlar.

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Herkes beni 'Çaycı Hüseyin' olarak biliyor. Asıl adım Alpaslan Özmol, tutulmasının nedeni de doğal bir karakter, yaşayan bir karakter. Çaycı Hüseyin olarak anılmak güzel. Öldüreceksiniz de yavaş yavaş öldürün, bir can gitti, 8 can kaldı. Adamı hasta etmeyin, beni televizyonda görmek istiyorlar, o nedenle yaptıklarını sanıyorum. Bu paylaşımları yapanlar 'Bu adama sosyal medyada reyting veriyoruz' diyorlar.

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Arkadaşlar, ben gerçekten her yeri geziyorum. Çaycı Hüseyin olarak tanınıyorum. Tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız, 'öldü' karakterini bulmayın, bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin" diye konuştu.

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