MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alparslan Özmol yine gündemde!

Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alparslan Özmol yine gündemde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol'un öldüğü iddiası yine sosyal medyayı karıştırdı. Özellikle Twitter'da pek çok kullanıcı "Çaycı Hüseyin koronavirüsü nedeniyle öldü" şeklinde paylaşım yapınca bir anda gündemin öne çıkan başlıklarından birisi oldu.

Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alparslan Özmol yine gündemde!

'Çaycı Hüseyin öldü mü?' sorusu sosyal medyada yayılan bir söylentinin ardından gündeme geldi. Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ?

Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. Sosyal medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor ve bir anda trend oluyor. Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un koronavirüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi.

Bu dedikoduların yayılması sosyal medyada da tepki çekti.

ÇAYCI HÜSEYİN'DEN 'ÖLMEDİM' ÇIĞLIĞI

Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmiş, Alparslan Özmol bu iddialara isyan ederek "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti. Ünlü oyuncu en sonunda şöyle isyan etmişti:

"Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Akılalmaz olay! Yasağa rağmen taziye çadırı kuruldu

Akılalmaz olay! Yasağa rağmen taziye çadırı kuruldu

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki paylaşımıyla gündem oldu! Sokağa çıkma yasağını deldi mi?

Yasağı deldi mi? Olay olan paylaşım

Kerem Bursin Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması! 'Ne zaman paran olursa...'

Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'

Acun Ilıcalı'dan Sercan'a: Cüneyt Çakır aradı...

Sercan'la dalga geçti! 'Cüneyt Çakır’dan...'

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan yeni fotoğraflar! Ayça Çağla Altunkaya Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Survivor'da Anneler Günü'ne özel ödül oyunu! Yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı! Survivor 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da yarışmacıları ağlatan ödül!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.