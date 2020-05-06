Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alparslan Özmol yine gündemde!

'Çaycı Hüseyin öldü mü?' sorusu sosyal medyada yayılan bir söylentinin ardından gündeme geldi. Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ?

Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. Sosyal medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor ve bir anda trend oluyor. Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un koronavirüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi.

Bu dedikoduların yayılması sosyal medyada da tepki çekti.

ÇAYCI HÜSEYİN'DEN 'ÖLMEDİM' ÇIĞLIĞI

Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmiş, Alparslan Özmol bu iddialara isyan ederek "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti. Ünlü oyuncu en sonunda şöyle isyan etmişti:

"Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."



