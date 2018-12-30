MAGAZİN

Çaycı Hüseyin ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Bursa'da bulunan Tarihi Taş Fırın, 40'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla ’tahinli pide’ yeme yarışması düzenledi. Yarışmaya Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin rolüyle akıllara kazınan Alparslan Özmol da katıldı.

Çaycı Hüseyin ortaya çıktı

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki Tarihi Taş Fırın tarafından düzenlenen yarışmada 40 kişi, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da izlemek için yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcıların en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmayı, 15 dakikada 9 pide yiyen Tahir Oruç kazanırken, 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinci ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun ise yarışmada üçüncü oldu.

5c27c71dae298b1993448a73

Kazananlardan birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edilirken, etkinliğe ’Çaycı Hüseyin’ olarak da bilinen dizi ve film oyuncusu Alparslan Özmol da katıldı.

1979 yılından bu yana baba mesleği olan fırıncılığı sürdürdüğünü söyleyen fırın sahibi Gürsel Kavan, "Bursa’ya özgü tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmayı amaçlıyorum. Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. 15 dakika içinde en fazla tahinli pide yiyen yarışmacı birinci olacak. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

5c27c6e4ae298b19042253c1

'KAHVALTI YAPMASAYDIM DAHA ÇOK YERDİM'

Pide yeme yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Tahir Oruç, "Kahvaltı yapmadan gelseydim daha fazla yerdim. Denedim ve 8,5 tane yedim, bir sonraki yarışmada 10 tane yemek istiyorum. Diğer yarışmacılarda çok güçlüydü, altınları yeni yılda harcamayı düşünüyorum" dedi.

Etkinliğin ardından yarışmayı takip eden vatandaşlara tahinli pide ikram edildi.


Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Ünlü sanatçının acı günü!Ünlü sanatçının acı günü!
Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Özmol Çaycı Hüseyin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Şoke eden iddia! "Yaşar'dan dayak yedi polisi aradı"

Şoke eden iddia! "Yaşar'dan dayak yedi polisi aradı"

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selami Şahin’in ağabeyi hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçının acı günü!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Burcu Güneş ile Hakan Kutal evleniyor!

Burcu Güneş ile Hakan Kutal evleniyor!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Deniz Akkaya'dan nostaljik paylaşım

Deniz Akkaya'dan nostaljik paylaşım

Murat Cemcir'den olay hareket!

Murat Cemcir'den olay hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.