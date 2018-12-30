Çaycı Hüseyin ortaya çıktı

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki Tarihi Taş Fırın tarafından düzenlenen yarışmada 40 kişi, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da izlemek için yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcıların en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmayı, 15 dakikada 9 pide yiyen Tahir Oruç kazanırken, 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinci ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun ise yarışmada üçüncü oldu.

Kazananlardan birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edilirken, etkinliğe ’Çaycı Hüseyin’ olarak da bilinen dizi ve film oyuncusu Alparslan Özmol da katıldı.

1979 yılından bu yana baba mesleği olan fırıncılığı sürdürdüğünü söyleyen fırın sahibi Gürsel Kavan, "Bursa’ya özgü tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmayı amaçlıyorum. Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. 15 dakika içinde en fazla tahinli pide yiyen yarışmacı birinci olacak. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.