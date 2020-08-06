Cedi Osman ve Ebru Şahin’den yeni aşk pozları! Mesafeler aşıkları ayıramadı!

Aralarındaki aşk iddialarını ilk başta yalanlayan Cedi Osman ve Ebru Şahin Alaçatı’da beraber tatil yaparken görüntülenmişti. İkili magazin muhabirlerine el ele yakalandıktan sonra sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Güzel oyuncu ve başarılı basketbolcunun fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri çiftin yakıştığını söylerken; kimileri de Ebru Şahin’in Cedi Osman’a büyü yaptığını iddia etti.

Alaçatı aşıkları Ebru Şahin’in Hercai dizisi için Mardin’e dönmesiyle beraber ayrı düştü. Dizinin çekimleri için yaz tatilini sonlandırmak zorunda kalan Ebru Şahin’e sevgilisi Cedi Osman büyük bir jest yaptı. 2 günlük hasrete dayanamayan Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’le olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ebru Şahin’i kucağına aldığı eğlenceli bir kareyi paylaşan Cedi Osman fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Güzel oyuncu erkek arkadaşının bu jestine kalp atarak cevap verdi.

