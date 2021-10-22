Celeste Baber, paylaşımlarıyla neden ünlüleri ti’ye aldığını açıkladı! “İnsanları güldürmek istiyorum”

Sosyal medya fenomeni Celeste Barber, ünlü isimlerin ya da popüler olan durumların parodilerini kendi hesabında yeniden paylaşıyor. Barber sosyal medyada düzenlenen fotoğrafların ve photoshop kullanımının bu fikrin çıkış noktası olduğunu belirtti. Barber, “Her gün yoğun şekilde filtrelenmiş ve değiştirilmiş çok sayıda fotoğraf görmekten bıktım. Sosyal medyada insanüstü gerçeklik düzeyine ulaşan fotoğrafları yeniden yorumlamak beni daha iyi hissettirdi. Bunun asıl amacı insanları güldürmekti. Ben bir komedyen ve oyuncuyum ve bu benim hedefim” dedi.

ÜNLÜLER DE DESTEK VERDİ

İnsanların gerçekten kendilerini nasıl gördüğünü önemsemesi gerektiğini savunan Barber, “Beni tüm dünyanın görebileceğini umduğum bir platform vardı. İnsanlar sosyal medyada olduklarından çok farklı görünüyor. Kendimizi gerçekten görmemiz oldukça önemli bir detay” diye konuştu.

Barber’in paylaşımları dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından beğenilse de bazı kişiler tarafından da eleştiriliyor. Ancak parodilere konu olan kimi ünlü isimler Barber’in paylaşımlarına destek veriyor.



