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Celeste Barber sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Tamamen çıplak ti’ye aldı

02.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, 8.4 milyondan fazla takipçisi için Cadılar Bayramı’na özel bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni Alexis Ren’in çıplak pozlarını ti’ye alan Barber, hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Celeste Barber sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Tamamen çıplak ti’ye aldı

Ünlü isimleri ve sosyal medyada gündem yaratan durumlarla dalga geçtiği paylaşımlarıyla bir anda popüler olan Barber, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Sevilen komedyen Cadılar Bayramı’na özel olarak 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Alexis Ren’i taklit etti. Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarıyla olay yaratan Ren’i hedefine alan Barber, yeni bir sansasyona imza atmayı başardı.

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GÖNDERİSİNE YORUM YAĞDI

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Cadılar Bayramı'nı kutlamak için Barber, modelin tam pozunu kopyalayınca ürkütücü bir temaya büründü. Alexis'in fotoğrafında, kameraya somurtarak ve alçakgönüllülüğünü örterken kedi maskesiyle tamamen çıplak poz verdiği görülüyor. Barber, parodisi için temasını son derecede basit tuttu. Mor bir maske takan Barber, sol eliyle de göğüslerini kapattı ve kameraya yandan bir bakış attı.

Barber’in son paylaşımı 334 binden fazla beğeni topladı ve yüzlerce yorum aldı. Barber’in gönderisini son derece eğlenceli bulan takipçiler “Sen iyiyisin”, “Bu mükemmel” yorumlarıyla ünlü ismi desteklemeyi seçti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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