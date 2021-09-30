Rihanna’nın yatak pozunu taklit eden Celeste Barber, sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada ünlülerin kusursuz bir şekilde görünen fotoğraflarıyla aynı pozları çeken Barber, bu durumun fazla ciddiye aldığını ve normal hayatta kimsenin öyle olamayacağını savunuyor. Bunu kanıtlamak için ise evde kendi imkanlarıyla pozları yeniden canlandırıyor. Barber, tüm dünyaya aslında sosyal medyanın sanal olduğunu anlatmaya çalışıyor. 8.3 milyondan fazla takipçisi bulunan Barber’in paylaşımları kısa sürede gündem yaratmayı başarıyor. Barber, Rihanna’nın yatakta çekilen bir pozunu canlandırmaya karar verdi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Rihanna’nın fotoğrafı kırmızı iç çamaşırı ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yatağa uzanmış bir şekilde poz verdiği anları yansıtıyor. Avustralya’nın komedi kraliçesi olarak kabul edilen Barber ise benzer bir kombinle aynı pozu verdi. Gönderisine Barber, “Milyon dolarlık bebek ve ben” notunu ekledi. Barber’in paylaşımı 377 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri bu eğlenceli kare için övgü dolu yorumlar yaptı.



