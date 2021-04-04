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Çelik koronavirüsü atlattığını duyurdu

04.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" cümlelerine yer verdi.

Çelik koronavirüsü atlattığını duyurdu

Şarkıcı Çelik Erişçi, koronavirüse yakalanıp, tedavi sürecini hastanede geçirdiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre Covid-19 teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. Şu anda iyiyim. Tedavim tamamlandı ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Instagram
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