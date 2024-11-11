Çelik Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? Çelik Kubbe aktif mi? Çelik Kubbe menzili

Türkiye'nin dört bir yanında hava savunma hattının oluşturulmasını sağlayan Çelik Kubbe ağı, çoklu katmanları içeren bir yapıdır. Söz edilen savunma sisteminin kapsadığı silah teknolojileri, yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığı çalışmalarla geliştirilmiştir. Böylece farklı katmanlarda ortaya çıkma ihtimali bulunan güvenlik tehditlerine karşı donanımlı bir hat oluşturulmuştur. Çelik Kubbe özellikleri ve proje içeriği dikkate alındığı takdirde, incelenen yapının birbirine bağlı olan birden fazla aracın entegre edilmesi sayesinde yüksek başarıyı mümkün kıldığı anlaşılır.

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe, milli imkanlarla hazırlanan ve Türk hava sahasını merkeze alan çok katmanlı bir çalışmaya verilen addır. İlgili projede hava ve füze savunma harekatı kapsamında olan birçok gelişmeye imza atılması hedeflenir. Dolayısıyla "Çelik Kubbe ne demek?" sorusu, "Türk savunma sanayisinin birden fazla silahtan oluşan aşamalı yapısıdır" şeklinde yanıtlanır.

Çelik Kubbe nasıl çalışır?

Yerli ve milli imkanlarla hazırlanan Çelik Kubbe projesi, bir savunma sistemi olarak çok katmanlı yapısında bulunan geliştirmelerle çalışır. Bu kapsamda Çelik Kubbe Türkiye için güvenlik şemsiyesi niteliği taşır. İlgili savunma ağının yapay zeka teknolojisiyle desteklendiği bilinen birden fazla silahı içerdiği görülür. Dolayısıyla Çelik Kubbe projesi, birden fazla araç ve silah sisteminin bir araya getirildiği hava savunma ağı olarak öne çıkar.

Çelik Kubbe yapısı incelendiği zaman planlanan savunma ağının KORKUT'tan SİPER'e varan birçok savunma aracını kapsadığı anlaşılır. Bu da ele alınan projenin farklı silah sistemleriyle birlikte çok kısa menzilden uzun mesafeye kadar etkili olduğunu gösterir. Aynı zamanda Çelik Kubbe ağının çok alçak irtifalardan yükseğe varan tehditlere karşı güvenlik alanı oluşturduğu açıklanır.

Çelik Kubbe ne işe yarar?

Çelik Kubbe hava savunma sistemi, Türkiye'nin dört bir yanındaki güvenlik tehditlerine karşı koruma ağı oluşturur. Bu nedenle projenin hava sahasındaki haberleşme, komuta kontrol, silah sistemi gibi modülleri kapsadığı görülür. Böylece Türkiye'nin her bir yanında hava sahasından gelebilecek olan tehditlere yönelik olarak savunma ağı hazırlanmış olur. Bu da projenin içerdiği katmanlarla beraber en alçaktan yükseğe, çok kısa menzilden uzak mesafeye kadar çeşitli tehditlerle saldırıların etkisiz hale getirilmesinde rol oynar.

Çelik Kubbe özellikleri nelerdir?

Çelik Kubbe projesinin detaylarına değinilmesi için ilgili savunma hattının farklı katmanlarında yer alan sistemler açıklanmalıdır. ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR gibi sistemler birbiriyle bağlantılı olarak hava savunma ağının belirli aşamalarını oluşturur. Ayrıca hattın GÖKER ve GÖKBERK gibi silah sistemlerini de içerdiği belirtilmelidir. HİSAR-O+ ve SİPER de ilgili hava ve füze sahasına dahil olan önemli araçlardandır. Söz konusu savunma sistemlerinin birbiriyle entegre edilmesi sayesinde Çelik Kubbe adı verilen kapsamlı güvenlik hattı ortaya çıkarılmıştır.

Gerçek zamanlı görüntülerin harekat merkezine iletilmesini mümkün kılan Çelik Kubbe sistemleri, aynı zamanda farklı tehditlere yönelik olarak koruyuculuk sağlar. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen araçlar, ele alınan güvenlik ağındaki kararların daha etkili bir şekilde devreye sokulmasını mümkün hâle getirir.

Buna ek olarak Çelik Kubbe menzili çok kısa ve uzun mesafe arasını kapsar. Çünkü savunma hatlarındaki silah sistemleri farklı katmanlardaki tehditlerle saldırıları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

Çelik Kubbe ne zaman devreye girecek?

Çelik Kubbe savunma hattının günümüzdeki ismini alması 6 Ağustos 2024 tarihine denk gelir. Aktarılan bilgilere göre proje adının Çelik Kubbe olacağı ve savunma sistemine yönelik olan test çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur. Bu süreçte 2016'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faal olarak kullanılan KORKUT sisteminin C-RAM görevini başarıyla tamamladığı söylenmiştir. Diğer silah sistemlerinin kapsamlı çalışmaları da olumlu bir şekilde tamamlandığında Çelik Kubbe projesinin aktif hâle getirileceği duyurulmuştur.

Bu bağlamda savunma hattının etkinleştirilmesinde 2024'ün sonuna kadar büyük bir ilerleme kaydedileceği de belirtilmiştir.