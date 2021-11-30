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Çelik mutfak gereçlerinin ve ankastre setlerin üzerindeki inatçı lekeler nasıl temizlenir?

30.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern ve şık görünümlü bir ankastre setine sahip olmak, mutfakta zaman geçirmeyi seven herkesin en büyük hayali! Siz de uzun süre beklediniz ve en sonunda hayalinizdeki şık ankastre mutfağa kavuştunuz; ancak kir ve parmak izlerini kolayca belli eden yapısıyla karşı karşıya gelince ne yapacağınızı şaşırdıysanız buyurun yazımıza.

Çelik mutfak gereçlerinin ve ankastre setlerin üzerindeki inatçı lekeler nasıl temizlenir?

Ankastre mutfaklar çok şık; ancak onları ilk günkü gibi ışıl ışıl kullanmak için düzenli temizlemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de "Ankastre setlerin ve paslanmaz çelik ürünlerin üzerindeki lekeler ve parmak izleri nasıl geçer?" diye merak edenler için kolay ve etkili temizlik ipuçlarını araştırdık.

PASLANMAZ ÇELİK MUTFAK EŞYALARININ TEMİZLİĞİ

  • Öncelikle aldığınız ürünün kullanma kılavuzunu ve burada sözü geçen önerileri mutlaka dikkate alın.

  • Temizlik için bulaşık süngeri kullanıyorsanız yumuşak tarafını kullanmaya özen gösterin. Süngerin sert kısmı, paslanmaz çelik yüzeyleri çizebilir.

  • Ankastre ve paslanmaz çelik ürünleri temizlerken mikrofiber bez kullanmak daha yerinde bir tercih.

  • Bazı kimyasal temizleyiciler, paslanmaz çelik yüzeylerin matlaşmasına sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için temizleyici alırken etiketlerini mutlaka okuyun.

  • Temizlik ürünlerinin krem formunda olanlarını değil, spreyli şişelerde satılan sıvı formlarını tercih edebilirsiniz. Sıvı temizleyiciler, paslanmaz çelik ürünlerinin üzerinde beyaz lekeler bırakmaz ve onları matlaştırmaz.

  • Küçük bir tüyo verelim: Bebek yağı temizlikte size yardımcı olabilir. Biraz bebek yağını mikrofiber beze dökün ve ankastre setinizi silin. Parmak izlerini önlediğini göreceksiniz.
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OCAĞINIZI TEMİZLERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR

  • Daha sonrasında temizliğe saatler harcamak istemiyorsanız yemek yaparken birkaç küçük noktaya dikkat etmek işinizi oldukça kolaylaştıracak.

  • Sıçrayan veya dökülen yemeğin üzerinden fazla zaman geçmeden hemen silin. Kuruyan lekeler, ankastre setinizin temizliğini zorlaştırabilir.

  • Ocağı kapatın ve nemli bir mikrofiber bezle lekeyi silin. Hemen temizlerseniz bir temizlik ürününe de ihtiyacınız kalmaz.

  • Derin ocak temizliği yapmak için öncelikle ocağı kapatın ve çıkabilen tüm parçaları çıkarın.

  • Uygun temizlik malzemesiyle parçaları temizleyin.

  • Ocak taşlarının temizliği için bulaşık süngerinin sert yüzeyini kullanabilirsiniz.

  • Taşları yerine yerleştirmeden önce tamamen kuruduklarından emin olun.

ANKASTRE FIRIN NASIL TEMİZLENİR?

  • Fırının dışını ve camını, sirke eklediğiniz sıcak su ve temiz bir mikrofiber bezle silebilirsiniz.

  • Yağ lekelerini gidermek için yağ çözücü sprey kullanabilirsiniz.

  • Yağ lekelerini çıkarırken bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyini kullanmaya özen gösterin.
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