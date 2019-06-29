Celine Dion bir deri bir kemik kaldı

Celiine Dion, önceki gün Paris’te objektiflere takıldı.

Chanel kombiniyle dikkat çeken şarkıcının, bir deri bir kemik kalması, gözden kaçmadı.

51 yaşındaki sanatçı için sosyal medyada “Çok zayıflamış, 70 yaşında gibi duruyor” ve “Bir sandviçe ihtiyacı var” gibi yorumlar yapıldı.

Kilo kaybı nedeniyle hayranlarını endişelendiren Canadalı şarkıcı daha önce kendisini eleştirenlere “Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” demişti.

Dion konu hakkında “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum" açıklaması yapmıştı.

Celine Dion'un aşırı kilo kaybının 2016 yılında eşi Rene Angelil'i ölümünden sonra olması dikkat çekiyor.



