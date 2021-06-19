Cem Adrian'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın yeni imajı ise sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.



İmaj değiştiren şarkıcı Cem Adrian’ın yeni halini takipçileri Kerem Bürsin’e benzetti.

"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"

Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.





