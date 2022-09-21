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  4. Cem Belevi hakkında bomba iddia! İrem Derici'nin iade ettiği kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye verdi

Cem Belevi hakkında bomba iddia! İrem Derici'nin iade ettiği kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye verdi

21.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Sonrasına Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ile aşk yaşamaya başlayan Cem Belevi, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Belevi, İrem Derici'nin kendisine iade ettiği kolyeyi, yeni sevgilisi Bircan Bali'ye taktı. Belevi'nin bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

Cem Belevi hakkında bomba iddia! İrem Derici'nin iade ettiği kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye verdi

Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.

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Bir süredir Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının yorumcusu Bircan Bali ile aşk yaşayan Cem Belevi, bu defa sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği detayla gündeme geldi.

İrem Derici, olaylı ayrılık sonrası Cem Belevi'nin kendisine aldığı arı motifli kolyeyi hemen geri iade etmişti.

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Söz konusu kolyenin şimdi Bircan Bali'nin boynunda olması sosyal medyada gündem oldu. "Arı bal alacağı çiçeği bilir" notuyla kolyeyi paylaşan Bali'yi görenler, yorum yağdırdı.

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Cem Belevi'nin bu hamlesi sosyam medyada ti'ye alınırken, "İnsanın hayatına çok kadın girip çıkınca bir şekilde tutumlu olmayı öğreniyor", "Cem'in evinde kesin bir 'geri iade edilmiş hediye' dolabı vardır", "İhanetten sonra cimriliğin de kitabını yazsın." yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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