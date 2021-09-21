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  4. Cem Belevi'nin doğum gününde İrem Derici oryantallere taş çıkardı

Cem Belevi'nin doğum gününde İrem Derici oryantallere taş çıkardı

21.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici katıldığı partide yaptığı danslarla gündem oldu. İrem Derici'nin oryantallerle dans ettiği anları ise Cem Belevi paylaştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşuluyor. Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren İrem Derici, Belevi'yi yeni şarkı kutlamasında da yalnız bırakmadı.

Cem Belevi arkadaşlarıyla yaptığı partiden adı aşk dedikodularına karışan İrem Derici'nin dans ettiği anları paylaştı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici dansçılara adeta taş çıkardı.

"İrem derici feat Mezdeke" yorumlarına ise Derici "Neden olmasın kıvraklık desen Derici" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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