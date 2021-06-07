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Cem Davran kimdir, kaç yaşında? Cem Davran aslen nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?

07.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında bu akşam başlayacak olan Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı ve ünlü isim bulunuyor. Dizide 'Hazım' karakterine hayat verecek olan Cem Davran kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Peki dizide Naz'ın babasını canlandıracak olan Aşkın Tarifi Hazım kimdir? Cem Davran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte yanıtı...

Cem Davran kimdir, kaç yaşında? Cem Davran aslen nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor. Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı ve tanınmış isim de bulunuyor. Romantik komedi türündeki dizide 'Hazım' karakterine hayat verecek olan Cem Davran kimdir sorusu merak ediliyor. 1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına ilk adımını atan Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?

CEM DAVRAN KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? AŞKIN TARİFİ HAZIM KİMDİR?

3 Mart 1964 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiş olan Cem Davran, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1976 senesinde Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atmış olan Cem Davran, 1977 senesinde sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980 senesinde ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna alınmıştır.

Üç sene boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini yürüten Cem Davran, daha sonraları dört sene Dormen Tiyatrosu'nda, üç sene de Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri veren Davran, Yıldız Üniversitesi oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 senesinde Gazeteciden Dost, 1997 senesinde ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. 1990 senesinde Hilal Davran ile evlenen Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu bulunmaktadır.

Aşkın Tarifi dizisinde Hazım, Naz’ın babasıdır. Annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş olan Hazım; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım’ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Olgun, ani davranışlarda bulunmayan, kibar, oldukça sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duymaktadır. İyi bir yol gösterici aynı zamanda sevecen bir babadır.

CEM DAVRAN ROL ALDIĞI DİZİLER

Aşkın Tarifi Hazım (2021)
Kardeş Çocukları Adnan Harmancı (2019)
Ruhsar Mazhar 2001
Babam Sınıfta Kaldı (2013)

  1. Gün Aziz Uğur Boztepe (2018)
    Yedikule Hayat Yokuşu (2014)
    Bizim Okul (2013)
    İzmir Çetesi Ahmet İptenalır (2011)
    Çete (2010)
    Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002
    Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000
    Vay Anam Vay kendisi-(konuk) 2001
    Tatlı Betüş (dizi) 1993
    Fesupanallah (2007)
    Deli Dolu Oğuz (2006)
    İlk Göz Ağrısı Aşkın (2005)
    Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004
    Yuvam Yıkılmasın Demir 2003
    Patron Kim (dizi, 2003) Cem 2003
    Bana Abi De Selo 2002

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Kanal D Cem Davran
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