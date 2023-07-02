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Cem Karaca filminde başrol İsmail Hacıoğlu'nun oldu

02.07.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu çok beklenen film için kampa girdi. Erdal Beşikçioğlu fim için anlaşma sağlarken son anda fikir değiştirmişti.

Cem Karaca filminde başrol İsmail Hacıoğlu'nun oldu

İsmail Hacıoğlu şu günlerde Cem Karaca filmi için kampa girdi. Oyuncu seçimleri süren filmi Yüksel Aksu yönetecek.

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmin yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu film için bir süredir düzenli müzik eğitimi alıyor. Bu çalışmalar kapsamında Hacıoğlu, Cem Karaca‘nın yol arkadaşı olan Moğollar grubuyla da birkaç kez buluştu.

Film için önce Haluk Levent’in adı geçmiş ve daha sonra ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu'yla imza aşamasına gelinmiş ancak daha sonra anlaşılamamıştı.


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İsmail Hacıoğlu

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