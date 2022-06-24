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Cem Karaca’nın NFT portresine mahkemeden engel

24.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın, babasının klasikleşmiş bir fotoğrafından yararlanılarak NFT (Non-fungible Token) formatında hazırlanan portrenin satışının durdurulması, babasının kişilik ve fikri haklarına karşı gerçekleşen ihlallerin giderilmesi için açtığı davada ihtiyati tedbir kararı verildi.

Cem Karaca’nın NFT portresine mahkemeden engel

Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel’in Cem Karaca’nın bir portresini ünlü NFT satış platformu “Open Sea” üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Av. Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Cem Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle davalının fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine mahkeme, Cem Karaca’nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve Opensea isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.

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KARAR TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Karar ile ilgili konuşan Av. Görkem Gökçe kararın bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Bilişim ve teknoloji hukuku konusundaki uzmanlığı ile bilinen Av. Görkem Gökçe “Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT’ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.

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Kararın NFT’lerin hukuki niteliği konusundaki önemine de değinen Av. Görkem Gökçe “NFT’lerin hukuki niteliği oldukça tartışmalı olmakla birlikte mahkeme bu kararı ile NFT’lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.


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Cem Karaca
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