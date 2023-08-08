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Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj değiştirdi! Yeni tarzına yorum yağdı

08.08.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Taçsız Prenses dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu bir süredir kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birliktelik yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı.

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan Hacıoğlu imaj tazeledi.

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, uzun zamandır film için bıyıklarını uzatıyordu. Hacıoğlu, son halini takipçileriyle paylaştı.

İsmail Hacıoğlu 1

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Son haline; 'Cem Karaca olmaya hazırız', 'Cem Karaca'mız gelmiş hoşgelmiş', 'Karimaz', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

İsmail Hacıoğlu 2

Karaca’yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten ünlü isim, “Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor” demişti.

İsmail Hacıoğlu 3

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Cem Karaca İsmail Hacıoğlu Oyuncu

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