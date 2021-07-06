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  4. Cem Özay’ın ilk uzun metrajlı filmi Af’tan yeni fragman geldi

Cem Özay’ın ilk uzun metrajlı filmi Af’tan yeni fragman geldi

06.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Cem Özay’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Af’, Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez 7 Temmuz Çarşamba sinemaseverlerle buluşacak filmin yeni fragmanı paylaşıldı.

Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.

AF Türkçe Afiş

Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı, yapımcılığını Ömür Güner’in üstlendiği ‘Af’ın çekimleri Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi’nin bir dağ köyünde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film Antalya Film Forum’dan TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nü kazanmıştı.

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Timur Acar
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