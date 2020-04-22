Cem Yılmaz 23 Nisan'a özel oğluyla reklamda oynadı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da kutlamalar çerçevesinde oğlu Kemal ile birlikte rol aldığı reklam filmiyle, çocukları bu anlamlı bayramı evlerinde coşkuyla kutlamaya davet ediliyor.

Tüm Türkiye’nin COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonu sürdürmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler yerine bu yıl evlerde, balkonlarda ve pencerelerde kutlanacak.

KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN...

Uzun süre sonra bir dönem reklam yüzü olduğu firma ile yeniden işbirliği yapan Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz’ ile birlikte rol aldığı reklam filminde, koşullar ne olursa olsun 23 Nisan’ın 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya davet ediyor.

Baba-oğulun kendi elleri ile yaptıkları malzemelerle süsleyerek 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları pencerenin önünde Cem Yılmaz tüm çocuklara çağrıda bulunuyor;

“Bu ülkenin çocuklarına ‘zor’ demek zor. Okullarda, meydanlarda olamayacağız demek zor… Zor zamanlarda kazanılan ulusal egemenlik onlara emanet, bayramı ise onlara armağan. 23 Nisan coşkusu meydanlarda olamayacaksa evlerde olacak.